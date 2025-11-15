Menu Rechercher
Les Girondins de Bordeaux recadrent Eric Zemmour

Par Hanif Ben Berkane
Le Stade Matmut-Atlantique @Maxppp

Ce vendredi, lors d’une séance dédicace, l’homme politique d’extrême droite Éric Zemmour s’est affiché fièrement avec le maillot des Girondins de Bordeaux sur ses réseaux sociaux, offert par un partisan. « En souvenir de la grande équipe des Girondins de Bordeaux », a-t-il lancé sur ses réseaux. De quoi provoquer la colère des supporters bordelais qui ne veulent pas être associés au personnage.

FC Girondins de Bordeaux
Le maillot des @girondins, c’est celui d’un club populaire, ouvert, solidaire et inclusif, porté par toutes et tous, sans distinction. Il ne sera jamais l’outil de celles et ceux qui cherchent à diviser.

#AllezBordeaux
Et les supporters ne sont visiblement pas les seuls puisque le club a aussi rapidement réagi à travers un post très explicite sur son compte X. « Le maillot des Girondins, c’est celui d’un club populaire, ouvert, solidaire et inclusif, porté par toutes et tous, sans distinction. Il ne sera jamais l’outil de celles et ceux qui cherchent à diviser. » Voilà qui est clair.

