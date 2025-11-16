L’Espagne estime ne plus avoir besoin de Lamine Yamal

Une fois encore, ce rassemblement international espagnol a été marqué par des polémiques liées à Lamine Yamal. Bien que le principal concerné n’ait rien à se reprocher sur le coup, il est source de tensions énormes entre son club, le FC Barcelone, et sa sélection, gérée par la Fédération Espagnole. Cette dernière accuse notamment le Barça de ne pas avoir annoncé au staff de la Roja que le joueur avait subi une intervention pour soigner sa pubalgie, et qu’il ne pourrait donc pas être de la partie pour les rencontres de ce mois de novembre.

La suite après cette publicité

Quoi qu’il en soit, les joueurs de la Roja n’ont pas spécialement été affectés par cette histoire, puisqu’ils ont roulé sur la Géorgie samedi soir (4-0). Portés par Mikel Oyarzabal et Ferran Torres, les Ibères n’ont pas souffert de l’absence du Barcelonais, ni de celles de son coéquipier Pedri, ou de Nico Williams et Dean Huijsen, pour n’en citer que quelques-uns. Et forcément, dans la presse espagnole ce dimanche, beaucoup estiment que Lamine Yamal n’est peut-être pas si indispensable que ça…

La suite après cette publicité

L’Espagne n’a pas senti son absence

De nombreux médias soulignent ainsi la belle prestation collective de l’équipe sans le numéro 10 du Barça. Il ne s’agit pas toujours de dénigrer Lamine Yamal, mais de souligner à quel point l’Espagne est forte collectivement, et que chaque joueur utilisé, même remplaçant, est tout aussi performant que celui qu’il remplace. « L’Espagne, l’autorité du jeu et du but, avec ou sans Lamine Yamal. […] S’il n’est pas là, l’Espagne trouve d’autres solutions », indique par exemple le journal généraliste El Mundo. « Lamine Yamal ne manque pas à L’Espagne », indique de son côté le journal El Español.

« Qui se souvient de Yamal ? L’Espagne brille à Tbilissi et décroche son billet virtuel pour la Coupe du monde », va jusqu’à titrer El Debate. Forcément, il y a aussi une part de mauvaise foi dans certaines analyses, notamment sur les réseaux sociaux, où beaucoup de supporters du Real Madrid ne se privent pas de signaler que l’Espagne peut gagner des titres sans le Barcelonais. Rendez-vous aux Etats-Unis…