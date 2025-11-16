Real Madrid : Franco Mastantuono prend une grosse décision

Comme son compère Lamine Yamal, Franco Mastantuono souffre actuellement d’une pubalgie. Il est donc resté en terres madrilènes pendant cette trêve internationale, et surtout, il a pris, avec les services médicaux madrilènes, une grosse décision. L’Argentin a ainsi choisi de ne pas se faire opérer et a misé sur un traitement conservateur.

Un traitement qui comme l’indique Marca se base sur de la physiothérapie, des exercices de force et de mobilité, ainsi que des ondes de choc. Mais surtout, du repos, physique comme mental. Le joueur travaille donc tous les jours du côté de Valdebebas, et la date de son retour sur les pelouses est encore floue…