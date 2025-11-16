Menu Rechercher
Commenter
Liga

Real Madrid : Franco Mastantuono prend une grosse décision

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Franco Mastantuono à l'échauffement avec le Real Madrid @Maxppp

Comme son compère Lamine Yamal, Franco Mastantuono souffre actuellement d’une pubalgie. Il est donc resté en terres madrilènes pendant cette trêve internationale, et surtout, il a pris, avec les services médicaux madrilènes, une grosse décision. L’Argentin a ainsi choisi de ne pas se faire opérer et a misé sur un traitement conservateur.

La suite après cette publicité

Un traitement qui comme l’indique Marca se base sur de la physiothérapie, des exercices de force et de mobilité, ainsi que des ondes de choc. Mais surtout, du repos, physique comme mental. Le joueur travaille donc tous les jours du côté de Valdebebas, et la date de son retour sur les pelouses est encore floue…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Franco Mastantuono

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Franco Mastantuono Franco Mastantuono
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier