EdF : Didier Deschamps justifie le départ de Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse avant de défier l’Azerbaïdjan dimanche, à Bakou (18h), Didier Deschamps a été interrogé sur le cas Kylian Mbappé, remis à disposition du Real Madrid après le match contre l’Ukraine. Si certains redoutaient une blessure diplomatique, le sélectionneur des Bleus a mis les choses au clair.

«Kylian a toujours une inflammation à sa cheville. Je l’ai remis à la disposition du Real, son staff décidera ce qu’ils ont à faire. Il n’y avait aucun risque à prendre, ça avait été le cas avant lui pour Camavinga. Pas de risque à prendre avec qui que ce soit. Il est remis à disposition de son club». Le message est passé !