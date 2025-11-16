Menu Rechercher
Commenter

Real Madrid : David Alaba fait face à un énorme casse-tête

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Alaba @Maxppp

Depuis plusieurs saisons, David Alaba galère avec le Real Madrid. Malgré une première saison formidable où il a contribué à remporter une nouvelle Ligue des Champions avec les Merengues, le défenseur autrichien a finalement enchaîné les blessures avec le club de la capitale. Toujours pas apte physiquement, Alaba arrive à la croisée des chemins avec le Real.

La suite après cette publicité

En fin de contrat en juin prochain, l’Autrichien de 33 ans touche l’un des plus grands salaires du vestiaire madrilène et sait qu’il va devoir redevenir fiable physiquement pour bénéficier d’une prolongation d’un an comme l’explique AS. Un casse-tête tant Alaba galère à se sortir de ses problèmes physiques depuis des années.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Real Madrid
David Alaba

En savoir plus sur

Real Madrid Logo Real Madrid CF
David Alaba David Alaba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier