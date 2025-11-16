Real Madrid : David Alaba fait face à un énorme casse-tête

Depuis plusieurs saisons, David Alaba galère avec le Real Madrid. Malgré une première saison formidable où il a contribué à remporter une nouvelle Ligue des Champions avec les Merengues, le défenseur autrichien a finalement enchaîné les blessures avec le club de la capitale. Toujours pas apte physiquement, Alaba arrive à la croisée des chemins avec le Real.

En fin de contrat en juin prochain, l’Autrichien de 33 ans touche l’un des plus grands salaires du vestiaire madrilène et sait qu’il va devoir redevenir fiable physiquement pour bénéficier d’une prolongation d’un an comme l’explique AS. Un casse-tête tant Alaba galère à se sortir de ses problèmes physiques depuis des années.