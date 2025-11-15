Booba en remet une couche sur le clash Mbappé-Orelsan

Booba n’a décidément pas l’intention de lâcher Kylian Mbappé. Alors que le buteur tricolore a défrayé la chronique après son clash avec Orelsan, le rappeur des Hauts-de-Seine, qui avait déjà pris la défense du natif d’Alençon, en a remis une couche. Dans une vidéo de L’Équipe postée sur X, Orelsan a, en effet, parlé de sa passion pour les sports de combats. Suffisant pour faire réagir le duc de Boulogne. «En gros si tu croises Mbappé et qu’il fait la tortue ninja, il est cuit !!! C’est fort, c’est vraiment fort», a tout d’abord lancé Booba.

Et d’ajouter : «en vrai s’il aimait autant son club, il jouerait pour son club. C’est toi le bon. Et pour pas un rond». Un nouveau tacle faisant référence au message de Mbappé, qui affirmait qu’Orelsan l’aurait supplié pour entrer dans le capital du SM Caen à hauteur de 1% "sans payer parce qu’il n’a pas un rond. Pour rappel, Orelsan n’a lui toujours pas répondu au capitaine des Bleus…