Manchester City : Pep Guardiola encense Gianluigi Donnarumma

Présent en conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola a évoqué la situation des gardiens de Manchester City avant le choc contre Newcastle à l’occasion de la 12e journée de Premier League, mettant en avant la concurrence entre James Trafford et Gianluigi Donnarumma, deux recrues de l’été dernier. « Nous avons deux gardiens exceptionnels avec Gigio et James. J’ai été très impressionné par les progrès de James depuis son départ du centre de formation », a déclaré le technicien espagnol avant d’ajouter : « Gigio, comme je l’ai toujours dit, quand on débute à 17 ans à Milan, c’est qu’on a un talent particulier. Tous les joueurs sont qualifiés pour la Coupe du Monde et j’espère que Gigio y participera aussi. » Guardiola a également souligné que l’expérience apporte de la valeur, mais n’assure pas automatiquement la réussite, et a salué l’adaptation physique (à la Premier League) impressionnante du gardien italien.

« Je ne sais pas s’il existe un joueur plus physique que lui. Il s’est vraiment bien adapté. Il a besoin de temps, mais je pense que l’équipe a beaucoup progressé par la suite et les gardiens sont un atout pour tout le monde », a aussi expliqué l’ancien du Barça et du Bayern. Dans les faits, Donnarumma a déjà disputé 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison, tandis que Trafford en compte 6. Guardiola semble dessiner une répartition claire : la Ligue des Champions pour Gigio et la Coupe de la Ligue anglaise pour Trafford. Cependant, en Premier League, Trafford n’a plus joué depuis l’arrivée de l’Italien, laissant entendre que le géant italien est actuellement la première option en championnat. Pour rappel, Manchester City est actuellement 2e de Premier League, derrière Arsenal, mais devant Chelsea.