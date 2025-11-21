Sadio Mané revient sur sa relation conflictuelle avec Mohamed Salah

Dans le podcast Rio Ferdinand Presents, Sadio Mané est revenu sur sa relation avec son ancien coéquipier Mohamed Salah. Pour rappel, sous les couleurs de Liverpool, les deux stars n’ont pas toujours eu une relation au beau fixe. «Tout le monde dit la même chose (qu’il y avait une rivalité). Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je suis quelqu’un de plutôt discret, mais je m’entends bien avec tout le monde dans l’équipe. Je pense que 'Mo’ est aussi un gars très sympa. Mais sur le terrain, vous l’avez vu : parfois il me faisait la passe, parfois il ne me la faisait pas. Seul 'Bobby’ (Roberto Firmino) était là pour partager le ballon», a tout d’abord reconnu le Sénégalais, actuellement à Al-Nassr au sein de la Saudi Pro League. Pour illustrer ses propos, Mané est même revenu sur un épisode tendu entre les deux footballeurs : une rencontre contre Burnley en août 2019, remportée par les Reds sur le score de 3 buts à 0.

«Je m’en souviens encore. J’étais vraiment, vraiment en colère après le match parce qu’il ne m’a pas fait la passe. Alors qu’il aurait dû. Le lendemain, il est venu me voir. Il voulait me parler, mais il ne savait pas comment s’y prendre. Il pensait encore que j’étais en colère contre lui parce qu’on ne s’était pas vus la veille au soir. Il m’a dit: 'On peut parler ?' J’ai répondu : 'OK, pas de problème, allons-y.' Et il a dit: 'Tu crois que je ne voulais pas te faire la passe ? Je n’ai pas marqué. C’est Bobby qui a marqué. Mais même quand j’ai eu le ballon, je ne pensais pas à te faire la passe. J’ai juste eu le ballon et je voulais tirer. Mais je n’ai rien contre toi. Et honnêtement, si je peux te faire la passe et si je te vois, je le ferai. Je lui ai dit : 'Non, ne t’inquiète pas. C’est passé. J’étais en colère parce que je pense que tu peux me faire de meilleures passes avec ton talent», raconte ainsi le joueur de 33 ans avant de conclure : «je crois que depuis ce jour-là, nous sommes devenus encore plus proches. Et ça arrive parfois. Pour moi, ce n’était pas personnel. Il veut juste marquer, marquer, marquer. Je lui ai dit : 'Mo, si tu veux être meilleur buteur, je peux t’aider. Ça ne me pose pas de problème’».