Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

PSG : Achraf Hakimi donne des nouvelles de sa blessure

Par Josué Cassé
1 min.
Achraf Hakimi face à Luis Diaz @Maxppp

En convalescence après le tacle assassin de Luis Diaz lors du choc PSG-Bayern, Achraf Hakimi poursuit son travail pour revenir, au plus vite, sur les terrains. Dans un reportage diffusé, ce dimanche soir, par le Canal Football Club, le piston marocain s’est d’ailleurs voulu très rassurant.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
"Ça va beaucoup mieux, ça ne fait pas mal" 🗣️

On a suivi Achraf Hakimi au plus près pendant sa rééducation mais également lors de la cérémonie du Ballon d'Or africain, un document exceptionnel à retrouver sur l'application CANAL+ 🎁

#CFC
Voir sur X

«Ca va beaucoup mieux, l’inflammation a descendu, ça va beaucoup mieux maintenant, ça ne fait pas mal. Je suis positif, je suis concentré, je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN», a ainsi avoué le Parisien. Une excellente nouvelle pour le club de la capitale mais également pour la sélection marocaine.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Maroc
Achraf Hakimi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Maroc Flag Maroc
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier