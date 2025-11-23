PSG : Achraf Hakimi donne des nouvelles de sa blessure

En convalescence après le tacle assassin de Luis Diaz lors du choc PSG-Bayern, Achraf Hakimi poursuit son travail pour revenir, au plus vite, sur les terrains. Dans un reportage diffusé, ce dimanche soir, par le Canal Football Club, le piston marocain s’est d’ailleurs voulu très rassurant.

«Ca va beaucoup mieux, l’inflammation a descendu, ça va beaucoup mieux maintenant, ça ne fait pas mal. Je suis positif, je suis concentré, je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN», a ainsi avoué le Parisien. Une excellente nouvelle pour le club de la capitale mais également pour la sélection marocaine.