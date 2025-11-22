PL : Liverpool assommé par Nottingham Forest, Crystal Palace intègre le top 4

Plus rien ne va à Liverpool. Balayés avant la trêve par Manchester City (3-0), les Reds (8e) recevaient Nottingham Forest (19e) pour le compte de la 12e journée de Premier League. Une rencontre qui marquait le retour d’Alisson dans les buts, presque deux mois après sa blessure à Galatasaray (le 30 septembre). Un comeback compliqué pour le gardien brésilien. Déjà battu par Forest la saison passée, Liverpool s’est cette fois-ci fait gifler à Anfield (0-3). Murillo (33e), Savona (46e) et Gibbs-White (80e) ont permis aux visiteurs de décrocher ce succès de prestige. Désormais 11e, les champions d’Angleterre poursuivent leur dégringolade vers le bas du classement, avec un 6e revers en 12e journée. La bande d’Arne Slot - qui fêtait son 50e match en PL - n’a remporté qu’une seule rencontre sur ses sept derniers matchs. En cas de victoire d’Arsenal contre Tottenham dimanche, Liverpool sera à 11 points de retard sur les Gunners et devra dire sans doute adieu au titre. En face, le pari Sean Dyche est pour le moment gagnant à Nottingham. Forest sort provisoirement de la zone rouge et enchaîne un troisième match sans défaite en championnat. Les coéquipiers de Matz Sels réalisent par la même occasion leur premier clean-sheet de la saison et remportent leur premier match à l’extérieur dans cet exercice 2025-2026.

Dans les autres confrontations de ce multiplex de 16h, Crystal Palace s’est emparé de la 4e place grâce à son succès chez le bon dernier, Wolverhampton (0-2). Malgré un Mateta en dedans, les Eagles ont pu compter sur Munoz (63e) et Pino (69e) pour poursuivre sur leur belle lancée avant d’affronter Strasbourg, jeudi, en Conference League. La bande d’Oliver Glasner est suivie au classement par Brighton, cinquième et vainqueur de Brentford (2-1), avec le 7e but de Danny Welbeck cette saison. Pendant ce temps, Bournemouth a accroché Brentford (2-2) tandis que Fulham a pris le meilleur sur Sunderland (1-0).

Les résultats du multiplex de 16h :

Liverpool 0 - 3 Nottingham Forest : Murillo (33e), Nicolo Savona (46e) et Morgan Gibbs-White (80e)

Wolverhampton 0 - 2 Crystal Palace : Daniel Munoz (63e) et Yéremi Pino (69e)

Brighton 2 - 1 Brentford : Danny Welbeck (71e) et Jack Hinshelwood (84e) / Igor Thiago (29e)

Bournemouth 2 - 2 West Ham : Marcus Tavernier (69e) et Enes Ünal (81e) / Callum Wilson (11e, 35e)

Fulham 1 - 0 Sunderland : Raúl Jiménez (84e)