Premier League : Arne Slot et Liverpool ne cessent de s’enfoncer !

Les semaines se suivent, mais le constat reste le même : Liverpool n’y arrive plus. Avant la trêve internationale, les Reds restaient sur une piètre prestation sur la pelouse de l’Etihad Stadium contre Manchester City (3-0). Dominés dans tous les compartiments du jeu, les joueurs d’Arne Slot semblaient avoir touché le fond, eux qui avaient pourtant battu le Real Madrid quelques jours plus tôt en Ligue des Champions. La parenthèse internationale tombait alors à pic pour une formation en perte de vitesse. Mais malgré cette pause d’une dizaine de jours, cela n’a pas suffi à soigner les maux de tête des champions d’Angleterre en titre.

Ce samedi, les pensionnaires d’Anfield recevaient Nottingham Forest dans le cadre de la 12e journée de Premier League. Une équipe aussi en difficulté en ce début de saison (avant-dernière avant le coup d’envoi), mais qui avait su tenir tête aux coéquipiers de Mohamed Salah la saison passée, par deux fois (0-1 à Anfield, 1-1 à Nottingham). Une prouesse que la formation, à présent coachée par Sean Dyche, a su rééditer (0-3), bien aidée par des Reds apathiques et perdues. À l’image de la défense, encore prise au piège sur un coup de pied arrêté, sur l’ouverture du score de Murillo (33e). L’arrière-garde de Liverpool n’a pas non plus été très prompte sur le second but de Savona (46e), dès le retour des vestiaires, avec un Mac Allister trop tendre devant Neco Williams.

La fin des rêves de titre dès ce week-end ?

Offensivement, Alexander Isak a symbolisé à lui seul l’impact insuffisant des attaquants de Liverpool (15 ballons touchés, un tir hors cadre, aucun duel remporté sur 7). L’international suédois, recruté à prix d’or cet été, court toujours vers son premier but en PL avec sa nouvelle équipe et a cédé sa place à la 68e minute à Federico Chiesa. Malgré une nette possession (74%), Liverpool s’est mordu les doigts face à la solidité de Forest (21 tirs tentés, 4 cadrés) avant même de s’endormir dans le second acte et de concéder le coup de grâce par Gibbs-White (80e). Une réalisation qui a scellé la sixième défaite des Reds en championnat dans cet exercice 2025-2026 après 12 journées. Et qui a, par la même occasion, poussé de nombreux supporters à quitter Anfield, avant même le coup de sifflet final. Une désillusion qu’Arne Slot a pleinement assumée. « Si les choses se passent bien ou si elles se passent mal, c’est toujours ma responsabilité. J’ai essayé d’ajuster quelques éléments qui n’ont pas vraiment fonctionné. Nous avons des joueurs de qualité. C’est mon travail de tirer le meilleur d’eux. Je n’y arrive pas pour le moment », a expliqué l’ex-coach de Feyenoord après son 50e match en Premier League.

Virgil van Dijk, lui, a pointé les erreurs de son équipe. « Nous concédons trop de buts faciles. Ils ont encore marqué sur un coup de pied arrêté. Nous n’avons pas été bons dans les duels, les tacles, le combat, nous étions trop précipités. La situation est très difficile en ce moment, a relaté le Néerlandais, qui croit encore un rebond. Nous avons réussi à nous en sortir auparavant, mais nous sommes finalement dans une situation très difficile. Ce n’est pas en parlant que nous allons nous en sortir. Il faudra beaucoup de travail. (…) Tout le monde est déçu, car perdre à domicile contre Nottingham est très mauvais. Nous devons tous nous regarder dans le miroir. Je suis dans ce club depuis si longtemps maintenant et nous avons traversé des moments difficiles. Nous allons rebondir, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Je ne suis pas du genre à abandonner et nous allons continuer. » Dimanche soir, Liverpool (11e) pourrait être à 11 points d’Arsenal en cas de victoire des Gunners contre Tottenham. Et être ainsi écarté de la course au titre, pour de bon.