Liverpool : Alexander Isak adopte un chien de garde après des menaces de mort

Alexander Isak a dépensé plus de 34 000€ pour s’offrir un chien de garde après avoir reçu des menaces de mort, rapporte The Sun. La star de Liverpool accueillera bientôt un Doberman hautement entraîné pour le protéger hors du terrain alors qu’il s’installe à Merseyside. Cette décision fait suite aux abus dont il a été victime depuis son transfert, ainsi qu’aux menaces reçues sur les réseaux sociaux après la dernière place de la Suède lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

La suite après cette publicité

« Alexander a vécu un été très médiatisé à cause du transfert long et du prix élevé payé par Liverpool. Il veut se sentir en sécurité hors du terrain et avoir un chien de protection est essentiel pour cela », a expliqué une source citée par le média anglais. Phoenix Dogs, qui fournit le Doberman à Isak, a décrit l’animal comme « beau à l’intérieur comme à l’extérieur » et une « créature fabuleuse ». Isak rejoint ainsi plusieurs footballeurs ayant acheté un chien de protection, comme Marcus Rashford, Kyle Walker ou Jack Grealish.