Le retour de Paul Pogba émeut la presse, Liverpool se fait démonter en Angleterre

Pogba de retour, la presse émue

811 jours plus tard, revoilà La Pioche. Le retour sur les pelouses de Paul Pogba a fait passer un frisson magnifique dans le Roazhon Park de Rennes, mais a aussi offert un bel écran de fumée à Sébastien Pocognoli, son entraîneur, qui traverse un gros passage à vide. Pour Le Parisien, c’était « 10 minutes de bonheur ». Il y avait alors 4-0 pour Rennes et la messe était dite depuis longtemps quand l’heure de son retour a sonné, ovationné par le public du Roazhon comme s’il était l’un des leurs. Hasard ou non, l’AS Monaco, pourtant réduite à 10, a inscrit son seul but du match une fois Pogba sur le terrain. Les sensations étaient bonnes, même s’il manque forcément de rythme, mais c’est de bon augure. Pogba n’a d’ailleurs pas manqué de témoigner son émotion.

La suite après cette publicité

Liverpool se fait fracasser en Angleterre

Hier, Liverpool a pris une claque 3-0 face à Nottingham Forest à Anfield. “Des visages rouges” titre le Mirror. Virgil van Dijk a reconnu que la forme actuelle de Liverpool est un véritable "problème" après la lourde défaite à domicile. Cette défaite est la 6e en championnat sur les 7 derniers matchs, mettant presque un terme à la défense du titre de Premier League des Reds. Le capitaine a déclaré que la situation est très difficile et que ce ne sera pas résolu simplement par la parole, mais par un travail collectif acharné. Il insiste sur la nécessité pour chaque membre de l’équipe de prendre ses responsabilités, soulignant que le football est un effort collectif. Recruté pour 150 millions cet été, Alexander Isak semble dépassé. Le Suédois suscite des critiques, notamment en raison de son manque d’implication dans le pressing et de sa condition physique jugée insuffisante par l’entraîneur Arne Slot. Malgré les investissements massifs cet été, les résultats sont très en deçà des attentes.

Robert Lewandowski frappe fort

Le Barça a fêté son retour au Camp Nou de la meilleure des manières en écrasant l’Athletic Bilbao 4-0. Et Robert Lewandowski a encore marqué. “Lewandowski entre dans l’histoire”, écrit la presse ibérique. Le Polonais se rapproche du top 10 des meilleurs buteurs du club, mais il a surtout inscrit le premier but officiel au retour du Spotify Camp Nou, avec le brassard de capitaine. Ce but, marqué à la quatrième minute hier, fait écho à celui d’Eulogio Martínez, premier buteur lors de l’inauguration originale du Camp Nou en 1957. Malgré une blessure qui lui a fait manquer quatre rencontres cette saison, Lewandowski totalise 8 buts en Liga et reste un élément clé du Barça à 37 ans. L’attaquant est désormais pleinement concentré sur le prochain match à Stamford Bridge contre Chelsea en Ligue des champions, où Barcelone espère valider sa qualification pour les huitièmes de finale.