Premier League

Tottenham : le lob phénoménal de Richarlison contre Arsenal à 35 mètres du but

Par Jordan Pardon
1 min.
Richarlison avec Tottenham @Maxppp
Arsenal 4-1 Tottenham

Richarlison sonne la révolte. Titulaire lors du North London derby face à Arsenal ce dimanche, l’attaquant brésilien n’a pas vraiment pu stopper l’hémorragie des Spurs, menés 3-0 après seulement 46 minutes de jeu. Mais il a au moins eu le mérite de remobiliser ses troupes d’un but somptueux.

CANAL+ Foot
RICHARLISON S'OFFRE UN BUT SENSATIONNEL 😱😱

C'est sûrement l'un des buts de la saison, et ça relance peut-être les Spurs face à Arsenal, la suite du match est à vivre sur CANAL+ 🔥

#ARSTOT | #PremierLeague
Joao Palhinha récupérait un ballon dans les pieds de Zubimendi à proximité de la ligne médiane. Richarlison en profitait, scannait le positionnement de David Raya, et tentait sans sourciller un lob à 35 mètres de la cage adverse. Sûrement l’un des buts de la saison en Premier League, même si son équipe est maintenant menée 4-1.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

