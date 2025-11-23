Tottenham : le lob phénoménal de Richarlison contre Arsenal à 35 mètres du but

Richarlison sonne la révolte. Titulaire lors du North London derby face à Arsenal ce dimanche, l’attaquant brésilien n’a pas vraiment pu stopper l’hémorragie des Spurs, menés 3-0 après seulement 46 minutes de jeu. Mais il a au moins eu le mérite de remobiliser ses troupes d’un but somptueux.

Joao Palhinha récupérait un ballon dans les pieds de Zubimendi à proximité de la ligne médiane. Richarlison en profitait, scannait le positionnement de David Raya, et tentait sans sourciller un lob à 35 mètres de la cage adverse. Sûrement l’un des buts de la saison en Premier League, même si son équipe est maintenant menée 4-1.