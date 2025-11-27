Menu Rechercher
Ligue des Champions

Arsenal-Bayern : la fierté de Mikel Arteta

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Mikel Arteta @Maxppp
Arsenal 3-1 Bayern Munich

Le duel des équipes les plus performantes en Europe depuis le début de saison a tourné en faveur d’Arsenal, qui accueillait le Bayern Munich à l’Emirates Stadium. Grâce à sa maîtrise des coups de pied arrêtés notamment, à l’image du premier but de Timber, et à une grosse débauche d’énergie, le club londonien a infligé aux Bavarois leur première défaite de la saison.

Au micro de Canal+, Mikel Arteta a dit sa fierté, tout en gardant une certaine mesure. « Nous sommes dans un moment fort, il faut continuer à progresser, cela apporte de la confiance. Il faut en profiter ce soir », a sobrement commenté le coach espagnol des Gunners.

Ligue des Champions
Arsenal
Mikel Arteta

