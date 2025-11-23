Prono
Match Arsenal - Tottenham en direct commenté
12e journée de Premier League - dimanche 23 novembre 2025
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Tottenham en France ?
Le match est à suivre en direct le 23 novembre 2025 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Arsenal Tottenham en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Tottenham ?
Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-3-3 : David Raya, R. Calafiori, P. Hincapié, W. Saliba, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, E. Eze, L. Trossard, Mikel Merino, B. Saka.
Tottenham : de son côté, l'équipe dirigée par T. Frank évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : G. Vicario, K. Danso, M. van de Ven, C. Romero, D. Udogie, R. Bentancur, João Palhinha, D. Spence, W. Odobert, M. Kudus, Richarlison.
- Qui arbitre le match Arsenal Tottenham ?
Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Arsenal Tottenham ?
London accueille le match au Emirates Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Tottenham ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 novembre 2025, coup d'envoi 17:30.
- Qui a marqué des buts pour Arsenal ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Arsenal : L. Trossard 36', E. Eze 41' 46' 76'.
- Qui a marqué le but pour Tottenham ?
Un seul but a été inscrit pour Tottenham par Richarlison 55'.