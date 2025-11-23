Match Arsenal - Tottenham en direct commenté

12e journée de Premier League - dimanche 23 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Tottenham (Premier League, 12e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 12e journée de Premier League entre Arsenal et Tottenham. Ce match aura lieu le dimanche 23 novembre 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Tottenham.