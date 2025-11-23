Menu Rechercher
4 - 1
80'
Premier League 2025/2026 12e journée
Arsenal
4 - 1
MT : 2-0
80'
Tottenham
Temps forts
76'
4 - 1
E. Eze (PD L. Trossard)
55'
3 - 1
(PD João Palhinha) Richarlison
46'
3 - 0
E. Eze (PD J. Timber)
mi-temps
2 - 0
41'
2 - 0
E. Eze (PD D. Rice)
36'
1 - 0
L. Trossard (PD Mikel Merino)
Voir le live commenté
Classement live 1 Arsenal 29 9 Tottenham 18
Possession 58% Arsenal Tottenham
Tirs 17 9 1 8 2 3
Grosses occasions créées 100% Arsenal 3 Tottenham 0
Compositions Arsenal 4-3-3 Tottenham 3-4-2-1
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 1 #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 1 #3 Logo Arsenal FC Mikel Merino 1
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 4/6 67% #2 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 2/3 67% #3 Logo Tottenham Xavi Simons 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 2
Fautes subies
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 4 #2 Logo Arsenal FC Mikel Merino 3 #3 Logo Tottenham João Palhinha 2
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Arsenal FC Mikel Merino 3 #2 Logo Tottenham Rodrigo Bentancur 3 #3 Logo Tottenham Richarlison 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Cristian Romero 5/6 83% #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 5/7 71% #3 Logo Arsenal FC Riccardo Calafiori 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 2 #2 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 2 #3 Logo Tottenham Rodrigo Bentancur 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Cristian Romero 4/4 100% #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 3/3 100% #3 Logo Arsenal FC Piero Hincapié 3/3 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Tottenham Richarlison 0/8 0% #2 Logo Tottenham Xavi Simons 0/4 0% #3 Logo Tottenham Rodrigo Bentancur 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Tottenham João Palhinha 0/3 0% #2 Logo Tottenham Wilson Odobert 0/2 0% #3 Logo Arsenal FC William Saliba 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Arsenal FC William Saliba 61/64 95% #2 Logo Arsenal FC Piero Hincapié 35/38 92% #3 Logo Tottenham Cristian Romero 37/43 86%

Analyse avant-match

Série en cours
N
V
V
V
V
N
V
D
D
V
Rencontres précédentes
44% 21 Victoires 29% 14 Nuls 27% 13 Victoires

Blessures & suspensions

Gabriel Martinelli Gabriel Martinelli Blessure à la cuisse Riccardo Calafiori Riccardo Calafiori Blessure à la hanche Kai Havertz Kai Havertz Blessure au genou Martin Ødegaard Martin Ødegaard Lésion du ligament collatéral tibial du genou Noni Madueke Noni Madueke Blessure au genou Viktor Gyökeres Viktor Gyökeres Ischio-jambiers Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Blessure à la cuisse Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu
Yves Bissouma Yves Bissouma Blessure à la cheville James Maddison James Maddison Lésion du ligament croisé antérieur du genou Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr Coup

Match Arsenal - Tottenham en direct commenté

12e journée de Premier League - dimanche 23 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Tottenham (Premier League, 12e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 12e journée de Premier League entre Arsenal et Tottenham. Ce match aura lieu le dimanche 23 novembre 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Tottenham.

Arbitres

Michael Oliver arbitre principal
0.1
2.2
Moyenne de cartons par match sur 10 matchs arbitrés
James Mainwaring arbitre assistant
Stuart Burt arbitre assistant
Michael Salisbury quatrième arbitre
Constantine Hatzidakis arbitre VAR
Stuart Attwell arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Emirates Stadium London
Emirates Stadium
  • Année de construction : 2006
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 60383
  • Affluence moyenne : 50262
  • Affluence maximum : 60383
  • % de remplissage : 87

Match en direct

Date 23 novembre 2025 17:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 12
Diffusion CANAL+
Affluence 60345
Code ARS-TOT
Zone Angleterre
Équipe à domicile Arsenal
Équipe à l'extérieur Tottenham
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Tottenham en France ?

Le match est à suivre en direct le 23 novembre 2025 à 17:30 sur CANAL+.

Où voir le match Arsenal Tottenham en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Tottenham ?

Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-3-3 : David Raya, R. Calafiori, P. Hincapié, W. Saliba, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, E. Eze, L. Trossard, Mikel Merino, B. Saka.

Tottenham : de son côté, l'équipe dirigée par T. Frank évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : G. Vicario, K. Danso, M. van de Ven, C. Romero, D. Udogie, R. Bentancur, João Palhinha, D. Spence, W. Odobert, M. Kudus, Richarlison.

Qui arbitre le match Arsenal Tottenham ?

Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Arsenal Tottenham ?

London accueille le match au Emirates Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Tottenham ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 23 novembre 2025, coup d'envoi 17:30.

Qui a marqué des buts pour Arsenal ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Arsenal : L. Trossard 36', E. Eze 41' 46' 76'.

Qui a marqué le but pour Tottenham ?

Un seul but a été inscrit pour Tottenham par Richarlison 55'.

Comparer les stats du match
