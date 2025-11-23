Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Tottenham : la réponse cash de Thomas Frank après la débâcle contre Arsenal

Par Allan Brevi
1 min.
Thomas Frank @Maxppp
Arsenal 4-1 Tottenham

Thomas Frank n’a pas cherché d’excuses après la lourde défaite de Tottenham sur la pelouse d’Arsenal (4-1) lors du North London Derby. Sous pression après une prestation jugée catastrophique par les supporters, dont beaucoup avaient quitté le parcage avant le coup de sifflet final, l’entraîneur des Spurs a reconnu une erreur de plan de jeu et assumé « l’entière responsabilité » de la débâcle. Frank a notamment admis s’être trompé tactiquement en optant pour une défense à trois, un choix qu’il a dû abandonner dès la mi-temps alors que Tottenham était déjà submergé : « j’avais choisi une équipe en 5-4-1, j’ai changé de façon intelligente à la pause, mais dès la première minute, ils ont marqué. 3-0. La suite, vous la connaissez. » Le technicien danois insiste néanmoins sur le fait que, « quel que soit le système », son équipe aurait dû se montrer plus agressive et performante dans les duels.

La suite après cette publicité

Frank a aussi rappelé que son projet reste en construction, Tottenham sortant d’une saison terminée à la 17e place en PL, mais reconnaît que ses joueurs ont été trop passifs face à un rival « qui a six ans d’avance » dans sa progression. « Je présente mes excuses aux supporters. J’attendais que nous soyons aussi compétitifs que contre Manchester City ou le PSG, mais nous n’avons pas été à la hauteur pendant 90 minutes », a-t-il confié.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Thomas Frank

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Thomas Frank Thomas Frank
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier