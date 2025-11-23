Tottenham : la réponse cash de Thomas Frank après la débâcle contre Arsenal

Thomas Frank n’a pas cherché d’excuses après la lourde défaite de Tottenham sur la pelouse d’Arsenal (4-1) lors du North London Derby. Sous pression après une prestation jugée catastrophique par les supporters, dont beaucoup avaient quitté le parcage avant le coup de sifflet final, l’entraîneur des Spurs a reconnu une erreur de plan de jeu et assumé « l’entière responsabilité » de la débâcle. Frank a notamment admis s’être trompé tactiquement en optant pour une défense à trois, un choix qu’il a dû abandonner dès la mi-temps alors que Tottenham était déjà submergé : « j’avais choisi une équipe en 5-4-1, j’ai changé de façon intelligente à la pause, mais dès la première minute, ils ont marqué. 3-0. La suite, vous la connaissez. » Le technicien danois insiste néanmoins sur le fait que, « quel que soit le système », son équipe aurait dû se montrer plus agressive et performante dans les duels.

Frank a aussi rappelé que son projet reste en construction, Tottenham sortant d’une saison terminée à la 17e place en PL, mais reconnaît que ses joueurs ont été trop passifs face à un rival « qui a six ans d’avance » dans sa progression. « Je présente mes excuses aux supporters. J’attendais que nous soyons aussi compétitifs que contre Manchester City ou le PSG, mais nous n’avons pas été à la hauteur pendant 90 minutes », a-t-il confié.