Ligue des Champions

PSG : bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé

Par Maxime Barbaud
Ousmane Dembélé @Maxppp
Le PSG reçoit Tottenham demain pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions (21h) et ça sera probablement avec Ousmane Dembélé dans le groupe. Selon les informations de RMC Sport, le Ballon d’Or devrait être apte à jouer. Il débuterait bien sûr sur le banc, puisqu’il manque de rythme.

Après avoir repris l’entraînement collectif ces derniers jours, l’attaquant semble être sur le chemin du retour, lui qui s’était à nouveau blessé lors de la réception du Bayern Munich le 4 novembre dernier, après avoir déjà manqué un mois de compétition en début de saison.

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
PSG
Tottenham
Ousmane Dembélé

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Tottenham Logo Tottenham
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
