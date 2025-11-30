PSG : un ancien international allemand est choqué par Vitinha

Après les éloges venus de la France entière, à l’image de Blaise Matuidi, c’est une autre grande voix du football européen qui s’est exprimée sur Vitinha : Sami Khedira. L’ancien grand milieu du Real Madrid et de la Juventus, Champion du Monde 2014 et observateur avisé du football européen, suit de près l’évolution du Portugais. Pour lui, la métamorphose de Vitinha ne relève plus de la simple montée en puissance : elle symbolise l’éclosion d’un milieu devenu indispensable au PSG comme sur la scène internationale, où il performe aussi avec le Portugal.

À 38 ans, celui qui compte 77 sélections avec l’Allemagne se montre dithyrambique au micro de L’Équipe : « son triplé contre Tottenham vient récompenser sa progression impressionnante de ces derniers mois. En 2025, il a pris une nouvelle dimension. Il fait désormais partie des tout meilleurs à son poste. Il avait été fabuleux tout au long de la phase à élimination directe en 2024-2025 dans la conquête de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain et il continue cette saison comme s’il n’y avait jamais eu de pause. Ce que j’aime surtout chez Vitinha, c’est la confiance qu’il dégage dès qu’il touche le ballon, son expression corporelle avec le torse bombé et sa vision du jeu assez phénoménale. » L’ancien de la Vieille Dame a aussi ajouté : « il parvient quasiment à chaque rencontre à exploiter toutes ses qualités. Sa précision et sa puissance sur ses frappes sont spectaculaires. Vitinha est le métronome de cette formation parisienne, le régulateur du jeu et il est complet. Je ne lui vois même aucun défaut. » L’intéressé appréciera.