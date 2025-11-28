PSG : Blaise Matuidi voit Vitinha capable de gagner le Ballon d’Or

Auteur d’un triplé retentissant mercredi soir contre Tottenham en Ligue des Champions (5-3), Vitinha confirme semaine après semaine son ascension fulgurante au PSG. Une métamorphose qui impressionne jusque parmi les anciennes légendes du club. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Blaise Matuidi, figure emblématique du trio Verratti-Motta-Matuidi et champion du monde 2018, s’est dit bluffé par le niveau du Portugais. « C’est exceptionnel, presque unique. On ne mesure pas à quel point un triplé pour un milieu est rare. Vitinha sait tout faire », lâche l’ancien Parisien, admiratif de la maturité et de la variété technique affichées par le joueur de 25 ans.

Matuidi va encore plus loin, estimant que Vitinha se rapproche déjà du gratin mondial à son poste. « C’est peut-être le meilleur milieu au monde aujourd’hui », juge-t-il, saluant son intelligence de jeu, sa justesse, son activité et sa capacité à enchaîner les performances complètes, à l’image donc de mercredi. Comparé par certains à Verratti ou Thiago Motta, Vitinha possède selon lui « une mobilité unique » et un sens du but que ses prédécesseurs n’avaient pas. À tel point que Matuidi imagine même un futur doré : « il n’a pas de limites. Comme Modric, il peut viser le Ballon d’Or sur une saison. » Le message est passé.