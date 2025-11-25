PSG : Luis Enrique reste mesuré sur l’échec Kolo Muani

Prêté par le Paris Saint-Germain à Tottenham, Randal Kolo Muani va retrouver le club parisien et le Parc des Princes ce mercredi en Ligue des Champions. De passage en conférence de presse à la veille de choc de la 5e journée, Luis Enrique a été questionné sur le passage raté de l’international français, recruté 90 millions d’euros en provenance de Francfort à l’été 2023.

« Je ne peux rien dire sur Kolo Muani. C’est un joueur international, de très haut niveau. C’est difficile pour beaucoup de joueurs d’être importants dans une équipe de ce niveau. Il a le niveau pour être important dans n’importe quelle équipe, mais c’est difficile de valoriser ou d’analyser cela », a indiqué l’Asturien sur « RKM », auteur de 11 buts et de sept passes décisives en 54 matchs avec le PSG.