Arsenal : Eberechi Eze a encore écœuré Tottenham !

Eberechi Eze était tout simplement irrésistible ce dimanche soir lors du North London Derby. Face à Tottenham, qu’il avait failli rejoindre l’été dernier, le milieu offensif anglais de 27 ans a inscrit un triplé pour offrir une victoire éclatante aux Gunners, à l’Emirates Stadium. Dès la première période, après l’ouverture du score de Leandro Trossard, Eze a enchaîné pour fusiller Vicario et inscrire son premier but du match, marquant ainsi son empreinte dans ce derby si particulier. Rapidement, il a doublé la mise au retour des vestiaires, avant de conclure son triplé en seconde période sur une action collective initiée par Merino et relayée par Trossard. L’ancienne star de Crystal Palace a même failli inscrire un quatrième but, mais Vicario a repoussé sa frappe avec brio.

Lors du dernier mercato estival, Eze avait été grandement courtisé par Tottenham, qui avait trouvé un accord verbal avec Crystal Palace. Mais, après la blessure de Kai Havertz, Arsenal a alors déboursé 70 millions d’euros pour s’assurer de sa venue, offrant ainsi à Eze l’opportunité de rejoindre le rival historique de son club potentiel. L’attaquant n’a pas caché sa satisfaction après la rencontre au micro de Sky Sports : « j’ai passé une journée agréable. Je suis heureux d’avoir aidé l’équipe et d’avoir remporté la victoire. C’est spécial. C’est ce pour quoi j’avais prié. J’avais prié pour réaliser un triplé et j’y suis parvenu. Toute ma famille est ici, ce qui rend cet exploit encore plus spécial devant eux. Mon été agité avec Tottenham ? Ne parlons pas de ça. »

Tottenham s’en mord forcément les doigts

Mikel Arteta, son entraîneur, n’a pas tari d’éloges sur le joueur lors de son arrivée : « il a une présence unique. Nous avons déjà partagé beaucoup d’idées et il assimile tout très vite. Mais avant tout, il est essentiel qu’il se sente libre et qu’il ait la plateforme pour exprimer son talent naturellement. » Ce dimanche soir, Eze a parfaitement illustré cette liberté et cette confiance, dictant le rythme du jeu et se montrant décisif à plusieurs reprises. Cette saison, Eze cumule déjà 5 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues (dont 12 titularisations) et 2 passes décisives, confirmant sa montée en puissance après une saison 2024-2025 remarquable à Crystal Palace où il avait terminé à 14 buts et 12 passes décisives. Sa capacité à se montrer décisif dans les grands rendez-vous ne fait que renforcer son statut de joueur clé pour Arsenal, mais aussi pour la sélection anglaise, où Thomas Tuchel l’apprécie particulièrement et devrait logiquement l’inclure pour la Coupe du monde 2026.

Quelques semaines avant l’arrivée d’Eze à Arsenal, l’entraîneur des Spurs Thomas Frank avait déclaré : « s’ils ne veulent pas venir dans notre club, porter ce fantastique écusson, nous ne voulons pas d’eux ici. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, le club travaille très dur pour voir si nous pouvons renforcer l’équipe avec des joueurs capables de l’améliorer. » Ce soir, il doit sans doute regretter de ne pas avoir pu concrétiser cette affaire. Face à Tottenham, Eberechi Eze a brillé de mille feux, montrant que son transfert à Arsenal n’a pas été un simple caprice du mercato. Auteur du premier triplé dans un Arsenal-Tottenham depuis 1978, il s’affirme comme un joueur capable de changer le cours d’un match à lui seul et a déjà marqué l’histoire du derby londonien, son tout premier. Arsenal peut se réjouir : son numéro 10 est bien là, et il promet encore de nombreuses soirées magiques.