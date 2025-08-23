Arsenal casse sa tirelire pour Eberechi Eze !

Arsenal a été actif cet été. Deuxième de Premier League lors des trois derniers exercices, les Gunners ont déjà déboursé 224 millions d’euros pour attirer Martin Zubimendi (Real Sociedad), Viktor Gyökeres (Sporting CP), Noni Madueke (Chelsea), Cristhian Mosquera (Valence), Christian Norgaard (Brentford) et Kepa Arrizabalaga (Chelsea). Et ils viennent de s’offrir une septième recrue pour dépasser les 300 M€.

Alors que leur attaquant Kai Havertz s’est gravement blessé au genou, les Gunners ont rapidement accéléré sur la piste menant à Eberechi Eze. Référence en Premier League, le milieu offensif de Crystal Palace brille depuis l’été 2020 et son arrivée en provenance de Queens Park Rangers. La saison dernière, il avait inscrit la bagatelle de 14 buts inscrits et 11 passes décisives distribuées en 43 rencontres.

Eberechi Eze fait son retour à Arsenal

Et Arsenal a dû aller vite puisque c’est son grand rival Tottenham qui tenait la corde. Les Spurs avaient trouvé un accord oral avec les Eagles autour d’un montant de 69 millions d’euros. Arsenal a donc décidé de s’aligner sur ce montant pour réussir à doubler son ennemi historique. Les Gunners avaient l’avantage d’être le club préféré d’Eberechi Eze. Ce dernier avait d’ailleurs joué chez les jeunes londoniens entre 2006 et 2011.

Dans un communiqué, Arsenal s’est fendu de la bonne nouvelle : «Nous sommes ravis d’annoncer la signature d’un contrat à long terme avec Eberechi Eze. L’international anglais de 27 ans revient dans le nord de Londres, où son parcours footballistique a commencé dans notre académie avant qu’il ne devienne l’un des talents offensifs les plus dynamiques de la Premier League». Quatorze ans après, Eberechi Eze est de retour chez les Gunners.