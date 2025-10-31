Mercato : le Paris FC s’active pour recruter un gros numéro 9

Une 12e place, des prestations inégales et un mercato qui tarde un peu à faire effet, l’apprentissage de la Ligue 1 n’est pas un long fleuve tranquille pour le Paris FC. Il ne l’est pour aucun club ou presque d’ailleurs, quels que soient ses moyens. Forcément quand on est devenu le 2e club de la capitale avec la richissime famille Arnault et Red Bull comme actionnaires, et qu’on a dépensé plus de 50 M€ pour se renforcer cet été, les regards sont différents.

Contre Nantes (défaite 2-1), Stéphane Gilli déplorait encore les «lacunes depuis le début de saison», mais aussi «le manque de personnalité». Son attaque peine à faire des différences. «On arrive à amener le ballon jusqu’aux 25 mètres, mais ensuite on manque de justesse». La folle remontada contre l’OL (3-3) mercredi soir aura au moins permis d’assurer le spectacle, de voir plus de caractère dans cet effectif, à défaut de rassurer dans le jeu.

Un attaquant et un milieu expérimenté recherchés

Seules les prestations du virevoltant Ilan Kebbal (5 buts et 4 passes décisives en 10 matchs de Ligue 1) ont de quoi réjouir la direction. Sans parler d’urgence comptable, des choses doivent changer. Le PFC n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matchs de Ligue 1 et ne compte que 2 points d’avance sur le barragiste, Lorient, et 4 sur le premier relégable, Auxerre. Il faut changer certaines choses et ça passera sans doute par le mercato, comme nous vous le rappelions

Nous évoquions alors «l’arrivée d’une star internationale et d’un numéro 9 d’envergure». Marco Neppe, le directeur sportif, est déjà au travail comme le confirme L’Équipe. La piste Lucas Stassin pourrait être réactivée, lui qui avait donné son accord au PFC cet été, comme nous vous l’avions révélé. L’offre de 26 M€, plus 3 M€ de bonus, avait été repoussée par l’ASSE. L’objectif d’un «maintien tranquille» se fera aussi avec la possible venue d’un milieu de terrain d’expérience, capable de remettre de l’ordre, ce que le PFC n’a pas à l’heure actuelle.