Ligue 1

Paris FC : la joie du héros Ilan Kebbal après la remontada contre l’OL

Par Jordan Pardon
1 min.
Ilan Kebbal (Paris FC) @Maxppp
Paris FC 3-3 Lyon

Il a fallu du caractère et de la personnalité pour qu’Ilan Kebbal et ses coéquipiers reviennent de là où tout le monde les croyait morts. Menés 3-0, les Parisiens ont finalement accroché l’OL (3-3) ce mercredi, au terme d’une seconde période irrespirable. Buteur et passeur décisif, Ilan Kebbal était aux anges au coup de sifflet final sur Ligue 1+.

«Très content, à 3-0, on aurait pu être sifflés dans certains stades, mais les supporters nous ont poussé, on est content parce qu’on est récompensé de notre deuxième mi-temps, même si quand vous demanderez aux deux coachs, ils ne seront pas contents parce qu’il y a trois buts encaissés. Mais c’est une petite victoire aujourd’hui vu le 3-0, et la façon dont on est revenu.»

Pub. le - MAJ le
