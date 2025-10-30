L’OL enrage après la remontada du Paris FC

C’était peut-être un tournant de la saison lyonnaise ce mercredi soir face au Paris FC. Avec la contre-performance du PSG face à Lorient, l’OL avait l’occasion de réaliser une très bonne opération en cas de victoire face au PFC. Et pendant un moment, toutes les planètes ont semblé alignées du côté de la formation lyonnaise. Corentin Tolisso, en grande forme depuis plusieurs semaines, donnait rapidement l’avantage à son équipe dans cette rencontre. Son but, digne d’un numéro 9, permettait à l’OL de faire une très grosse opération au classement, car dans le même temps, Marseille concédait l’ouverture du score face à Angers au Vélodrome. Le scénario parfait pour prendre la tête du championnat à égalité avec le PSG.

La suite après cette publicité

Devant à la pause, l’OL avait sans doute conscience de la belle opportunité de s’envoler au classement et, au retour des vestiaires, le buteur providentiel Pavel Sulc s’en allait marquer deux buts pour permettre à Lyon de mener 3-0. La soirée parfaite jusqu’ici. Mais tout a basculé après l’exclusion d’Abner. Le Paris FC a réussi à inscrire un premier but. Mais là encore, comme si les planètes étaient alignées du côté de l’OL, De Smet était expulsé du côté du Paris FC pour une fin de match à dix contre dix. Mais quand les têtes ne vont pas à l’OL, le football ne pardonne pas, et les hommes de Paulo Fonseca — qui a sa part de responsabilité avec des changements pointés du doigt — ont concédé deux nouveaux buts (3-3, score final). Un match nul rageant pour les Lyonnais, qui ratent une très belle opportunité, surtout que l’OM a aussi concédé le nul à Angers à la dernière minute (2-2).

La suite après cette publicité

L’OL peut s’en mordre les doigts

« Dégouté et très énervé, c’est la réaction que l’on a à chaud. Pourquoi ? Je ne sais pas si j’avais la solution, ça se serait pas passé…Il faut que l’on trouve la solution très très rapidement. Oui, il y a des cartons rouges mais on n’a aucune une excuse parce qu’on est à 10 contre 10. Il faut vraiment rectifier le tir parce qu’on arrive à gagner des points très importants dans les confrontations directes contre les Strasbourg, Lille, Lens, Marseille, mais on jette des points comme ça… C’est une belle équipe et ils l’ont mérité, ils ont fait du beau travail, attention. Mais quand tu gagnes 3-0, ce n’est pas possible», a lancé froidement Moussa Niakhaté en zone mixte. Même son de cloche pour Clinton Mata.

«Je n’ai pas d’explications. C’est difficile. On avait ce match en main à 3-0, on doit mieux gérer, on ne doit jamais laisser l’adversaire revenir à 3-3. C’est inexcusable, c’est une honte ! Il faut savoir dire les mots et assumer les responsabilités, donc pas d’excuse, il faut se dire les choses. On va en parler cette semaine», expliquait le défenseur angolais au micro d’OL TV. Le constat est amer pour les Lyonnais, et il est logique. Avec ce nul, l’OL est 5e du classement et ne profite pas des contre-performances des concurrents. Paulo Fonseca doit ruminer, lui qui a été aperçu dans les couloirs du stade dans une longue discussion avec Michèle Kang, présidente du club. Attention à ne pas répéter les erreurs du passé.