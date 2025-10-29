Menu Rechercher
3 - 3
85'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 10e journée
Paris FC
3 - 3
MT : 0-1
85'
Lyon
Diffusé sur Ligue 1+ 7
Temps forts
84'
3 - 3
V. Marchetti (PD I. Kebbal)
77'
2 - 3
I. Kebbal
67'
T. De Smet
65'
1 - 3
A. Camara (PD T. De Smet)
61'
Abner
58'
0 - 3
P. Šulc
51'
0 - 2
(PD Afonso Moreira) P. Šulc
mi-temps
0 - 1
5'
0 - 1
(PD D. Greif) C. Tolisso
Voir le live commenté
Classement live 5 Lyon 19 12 Paris FC 11
Possession 55% Paris FC Lyon
Tirs 10 7 3 3 3 6
Grosses occasions créées 50% Paris FC 1 Lyon 1
Compositions Paris FC 4-3-3 Lyon 4-2-3-1
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Afonso Moreira 1 #2 Logo Paris FC Thibault De Smet 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Pavel Šulc 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris FC Moustapha Mbow 2 #2 Logo Lyon Afonso Moreira 2
Fautes subies
#1 Logo Paris FC Ilan Kebbal 5 #2 Logo Paris FC Thibault De Smet 3 #3 Logo Lyon Adam Karabec 3
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Tyler Morton 0/2 0% #2 Logo Paris FC Otávio 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lyon Pavel Šulc 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 4/5 80% #2 Logo Lyon Mathys de Carvalho 5/7 71% #3 Logo Paris FC Thibault De Smet 7/10 70%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Clinton Mata 2/2 100% #2 Logo Paris FC Otávio 3/4 75% #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Abner 0/4 0% #2 Logo Lyon Pavel Šulc 4/14 29% #3 Logo Lyon Afonso Moreira 4/11 36%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Pavel Šulc 0/4 0% #2 Logo Lyon Afonso Moreira 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Mathys de Carvalho 42/44 95% #2 Logo Paris FC Moustapha Mbow 37/39 95% #3 Logo Paris FC Ilan Kebbal 46/49 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Paris FC Ilan Kebbal 4

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
10% 27% 62%
Série en cours
D
D
V
N
D
V
V
D
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Nhoa Sangui Nhoa Sangui Ischio-jambiers Julien López Julien López Blessure au mollet Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire Willem Geubbels Willem Geubbels Inconnu
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville

Match Paris FC - Lyon en direct commenté

10e journée de Ligue 1 McDonald's - mercredi 29 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Paris FC et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 10e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 10e journée de Ligue 1 McDonald's entre Paris FC et Lyon. Ce match aura lieu le mercredi 29 octobre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Paris FC et Lyon.

Arbitres

Jeremy Stinat arbitre principal
0.6
3.2
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Christophe Mouysset arbitre assistant
Florian Gonçalves de Araujo arbitre assistant
Arnaud Baert quatrième arbitre
Stephane Bre arbitre VAR
Pierre Gaillouste arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Jean Bouin Paris
Stade Jean Bouin
  • Année de construction : 1925
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 20000
  • Affluence moyenne : 3616
  • Affluence maximum : 18084
  • Affluence minimum : 199
  • % de remplissage : 19

Match en direct

Date 29 octobre 2025 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 10
Diffusion Ligue 1+ 7
Code PFC-OL
Zone France
Équipe à domicile Paris FC
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Paris FC et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 octobre 2025 à 21:05 sur Ligue 1+ 7.

Où voir le match Paris FC Lyon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Paris FC et Lyon ?

Paris FC : le coach S. Gilli a choisi une formation en 4-3-3 : O. Nkambadio, T. De Smet, Otávio, M. Mbow, S. Chergui, A. Camara, P. Lees-Melou, M. Lopez, J. Ikoné, W. Geubbels, I. Kebbal.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, M. de Carvalho, T. Morton, Afonso Moreira, C. Tolisso, A. Karabec, P. Šulc.

Qui arbitre le match Paris FC Lyon ?

Jeremy Stinat est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Paris FC Lyon ?

Paris accueille le match au Stade Jean Bouin.

Quelle est la date et l'heure du match Paris FC Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 octobre 2025, coup d'envoi 21:05.

Qui a marqué des buts pour Lyon ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : C. Tolisso 5', P. Šulc 51' 58'.

Qui a marqué des buts pour Paris FC ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Paris FC : A. Camara 65', I. Kebbal 77', V. Marchetti 84'.

