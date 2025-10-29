Prono
Match Paris FC - Lyon en direct commenté
10e journée de Ligue 1 McDonald's - mercredi 29 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Paris FC et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 10e journée)
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Paris FC et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 octobre 2025 à 21:05 sur Ligue 1+ 7.
- Où voir le match Paris FC Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Paris FC et Lyon ?
Paris FC : le coach S. Gilli a choisi une formation en 4-3-3 : O. Nkambadio, T. De Smet, Otávio, M. Mbow, S. Chergui, A. Camara, P. Lees-Melou, M. Lopez, J. Ikoné, W. Geubbels, I. Kebbal.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, M. de Carvalho, T. Morton, Afonso Moreira, C. Tolisso, A. Karabec, P. Šulc.
- Qui arbitre le match Paris FC Lyon ?
Jeremy Stinat est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Paris FC Lyon ?
Paris accueille le match au Stade Jean Bouin.
- Quelle est la date et l'heure du match Paris FC Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 octobre 2025, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué des buts pour Lyon ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : C. Tolisso 5', P. Šulc 51' 58'.
- Qui a marqué des buts pour Paris FC ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Paris FC : A. Camara 65', I. Kebbal 77', V. Marchetti 84'.