Ligue 1

OL : Dominik Greif dépité après son match à 0 arrêt et 3 buts encaissés

Par Jordan Pardon
1 min.
Dominik Greif, le gardien de Majorque @Maxppp
Paris FC 3-3 Lyon

0 arrêt pour 3 buts encaissés, c’est le terrible bilan de Dominik Greif ce soir face au Paris FC (3-3), alors que l’OL menait 3-0. Le portier lyonnais a vécu une sale soirée à Jean-Bouin malgré sa passe décisive pour Tolisso en début de rencontre (5e), et les mots lui manquaient au coup de sifflet final.

«0 arrêt ce soir ? Ouais, je n’ai rien à dire, je n’ai pas touché un ballon, j’ai pris trois buts, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? On doit changer tout ça rapidement. En colère ? Oui, on ne peut être qu’en colère,» regrettait-il sur Ligue 1+. Les murs risquent de trembler ce soir dans le vestiaire lyonnais…

