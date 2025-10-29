OM : la colère froide de Roberto De Zerbi

Troisième match de l’OM en 8 jours et aucune victoire. Après les défaites en Ligue des Champions sur le terrain du Sporting (2-1) et à Lens le week-end dernier (2-1), le club phocéen pourra au moins se satisfaire de ne pas avoir perdu contre Angers au Vélodrome. D’abord menés au score après une première période indigente, les Marseillais ont renversé la situation grâce à l’entrée du jeune Vaz, avant de concéder le nul dans les arrêts de jeu (2-2).

Roberto De Zerbi pourra au moins se dire qu’il ne s’agit cette fois pas d’une défaite mais ce point pris est clairement insuffisant pour les objectifs de l’OM, d’autant qu’en cas de victoire c’était le fauteuil de leader qui était assuré. «On ne peut pas non plus tout jeter à la poubelle. (…) La première mi-temps m’embête ce soir, pas le résultat. L’OM ne peut pas jouer ce type de première mi-temps» a réagi le coach italien face à la presse, déplorant au passage les occasions ratées en seconde période.

De Zerbi «Il faut qu’on décide qui on veut être»

D’après lui, son équipe est surtout passée à côté durant le premier acte, l’obligeant à changer 3 joueurs dès le retour des vestiaires (Pavard, O’Riley, Vaz à la place de Gomes, Vermeeren et Murillo). «Si quelqu’un n’est pas bon, il faut le changer. C’est mon travail. Ça ne veut pas dire que je pointe du doigt des joueurs. Vermeeren, Gomes, Murillo… un de ces joueurs sera titulaire à Auxerre», a-t-il expliqué sans vouloir froisser personne.

Néanmoins, il met ses troupes en garde pour la suite de la saison. Il va falloir monter le degré d’exigence. «On a tout fait pour aller en Ligue des Champions. 3 matchs par semaine, on ne peut pas s’en plaindre. Si on n’arrive pas à s’habituer à ce rythme, il faut faire des choix, viser d’autres compétitions et d’autres clubs. (…) Il faut qu’on décide qui on veut être : ceux qui ont joué contre le PSG, ou une équipe qui change en fonction du temps, selon qu’il fait beau ou qu’il pleut.» Le message est passé.