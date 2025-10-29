OM : la frustration de Robinio Vaz malgré son doublé contre Angers

Un doublé mais pas de victoire pour Robinio Vaz ce soir face à Angers. On a pourtant cru que l’attaquant de 18 ans allait endosser la cape du héros quand les minutes s’égrenaient, jusqu’à l’égalisation sur le fil d’Ousmane Camara. Sur Ligue1+, le Marseillais exprimait sa frustration après la sortie de Bilal Nadir, visiblement victime d’un malaise.

La suite après cette publicité

«La sortie de Nadir ? Ouais, ça nous a sorti un peu du match, je pense que s’il était là, on aurait fait beaucoup de trucs avec lui. Frustré de sa sortie, mais on garde la tête haute. Le doublé ? Je remercie encore la confiance du coach, il me la donne, je dois lui montrer que je suis capable de faire de grandes choses.»