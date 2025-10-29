Menu Rechercher
Ligue 1

Angers climatise Marseille dans les arrêts de jeu

Par Jordan Pardon
1 min.
Stade Orange Vélodrome @Maxppp
Marseille 2-2 Angers

Nouvelle désillusion pour l’OM. Après deux défaites consécutives face au Sporting et Lens, les Marseillais ont été accrochés sur le fil par Angers ce mercredi soir. Ils avaient pourtant cru faire la décision après le doublé de Robinio Vaz en seconde période (52e, 70e).

L1+
🥶 @AngersSCO met la climatisation au Vélodrome dans ce match complètement fou !

#OMSCO
Dans les arrêts de jeu, Ousmane Camara inscrivait finalement son premier but en Ligue 1 après un énorme travail d’Amine Sbai sur le côté. Un but cruel, qui fait perdre deux nouveaux points à l’OM. Les Marseillais avaient remporté tous leurs matchs à domicile en compétition officielle depuis mars 2025.

Pub. le - MAJ le
