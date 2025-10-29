Angers climatise Marseille dans les arrêts de jeu

Nouvelle désillusion pour l’OM. Après deux défaites consécutives face au Sporting et Lens, les Marseillais ont été accrochés sur le fil par Angers ce mercredi soir. Ils avaient pourtant cru faire la décision après le doublé de Robinio Vaz en seconde période (52e, 70e).

Dans les arrêts de jeu, Ousmane Camara inscrivait finalement son premier but en Ligue 1 après un énorme travail d’Amine Sbai sur le côté. Un but cruel, qui fait perdre deux nouveaux points à l’OM. Les Marseillais avaient remporté tous leurs matchs à domicile en compétition officielle depuis mars 2025.