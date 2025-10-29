Mercato : un joueur du PSG bien décidé à quitter le club

Interrogé hier en conférence de presse sur le cas de Lucas Beraldo (21 ans), à la veille d’affronter Lorient, Luis Enrique n’avait pas tari d’éloges sur le défenseur brésilien. « Ce que je cherche, en tant que coach, c’est d’améliorer l’équipe, mais aussi individuellement. Et en ce sens, Beraldo est très jeune, mais il a beaucoup d’expérience, une personnalité. C’est un joueur que j’aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon, à défendre de manière intelligente. Je suis content de lui. En ce moment, il ne joue pas tous les matches qu’il veut, mais c’est comme ça dans cette équipe. »

Mais selon L’Équipe, cette déclaration du coach du Paris Saint-Germain était surtout une invitation à la patience faite à son défenseur. Car ce dernier n’est pas content de son statut de remplaçant (6 apparitions cette saison). Le Brésilien avait demandé à partir l’été dernier via des intermédiaires et le journal assure que l’ancien pensionnaire de São Paulo (sous contrat jusqu’en 2028, ndlr) est toujours dans les mêmes dispositions, alors que le mercato hivernal approche. À l’heure où le cas Zabarnyi fait de plus en plus parler, le PSG aura-t-il une deuxième patate chaude à gérer dans sa défense ?