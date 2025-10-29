Menu Rechercher
Le groupe du PSG face à Lorient avec le grand retour de João Neves

Les joueurs du PSG ont écrasé le Bayer @Maxppp
Leader du classement de Ligue 1, avec un point d’avance sur le RC Lens, le Paris Saint-Germain entend conserver cette place. Pour cela, le club de la capitale va se rendre en Bretagne et défier Lorient ce soir, dans le cadre de la 10e journée de L1, à partir de 19h.

Paris Saint-Germain
Le groupe parisien pour ce déplacement à Lorient ! ✅

#FCLPSG | #Ligue1
Voir sur X

À cette occasion, Luis Enrique a décidé de convoquer un groupe de 20 joueurs. Sans surprise, Achraf Hakimi est absent, laissé au repos. Idem pour Fabian Ruiz, toujours « en phase de reprise » selon les Rouge et Bleu. En revanche, João Neves fait bien son retour après un mois et demi sans avoir joué.

