1 - 1
81'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 10e journée
Lorient
1 - 1
MT : 0-0
81'
PSG
Diffusé sur Ligue 1+ 2
Temps forts
51'
1 - 1
Igor Silva
49'
0 - 1
Nuno Mendes
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Classement live 1 PSG 21 16 Lorient 9
Possession 78% PSG Lorient
Tirs 5 3 4 2 7 11
Compositions Lorient 4-3-3 PSG 4-3-3
Qui va gagner ?
FCL
NUL
PSG
1 7.25 N 4.6 2 1.24
564 participants Terminé
Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 4/5 80%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 4 #2 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 2
Fautes subies
#1 Logo Lorient Igor Silva 3 #2 Logo Lorient Darlin Yongwa 2 #3 Logo Lorient Dermane Karim 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 105
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lorient Joel Mvuka 8/10 80% #2 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 7/9 78% #3 Logo Lorient Darlin Yongwa 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Lorient Pablo Pagis 2 #2 Logo Lorient Igor Silva 2 #3 Logo Lorient Montassar Talbi 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 0/4 0% #2 Logo Lorient Pablo Pagis 0/4 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Lorient Igor Silva 4
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 82/82 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 72/74 97% #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 65/67 97%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 36 #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 35 #3 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 34

Probabilité de victoire
9% 35% 55%
Série en cours
D
N
D
V
N
V
V
N
N
V
Rencontres précédentes
21% 7 Victoires 21% 7 Nuls 59% 20 Victoires

Arthur Avom Arthur Avom Blessure au genou Abdoulaye Faye Abdoulaye Faye Blessure à l'aine Bandiougou Fadiga Bandiougou Fadiga Blessure à la cheville Bamba Dieng Bamba Dieng Inconnu Pablo Pagis Pablo Pagis Blessure musculaire Abdoulaye Faye Abdoulaye Faye Accumulation de cartons jaunes
Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou

Mirko Fideo 19:33 Si lorient met un but de plus que le PSG, ils peuvent gagner 5 Répondre
10e journée de Ligue 1 McDonald's - mercredi 29 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lorient et PSG (Ligue 1 McDonald's, 10e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 10e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lorient et PSG. Ce match aura lieu le mercredi 29 octobre 2025 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lorient et PSG.

Arbitres

Willy Delajod arbitre principal
0.4
2.2
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Valentin Evrard arbitre assistant
Youssef El Hamzaoui arbitre assistant
Azzedine Souifi quatrième arbitre
Ludovic Zmyslony arbitre VAR
Lieu du match

Stade du Moustoir - Yves Allainmat Lorient
Stade du Moustoir - Yves Allainmat
  • Année de construction : 1959
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 18970
  • Affluence moyenne : 11981
  • Affluence maximum : 17395
  • % de remplissage : 62

Date 29 octobre 2025 19:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 10
Diffusion Ligue 1+ 2
Code FCL-PSG
Zone France
Équipe à domicile Lorient
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lorient et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 octobre 2025 à 19:00 sur Ligue 1+ 2.

Où voir le match Lorient PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lorient et PSG ?

Lorient : le coach O. Pantaloni a choisi une formation en 4-3-3 : Y. Mvogo, A. Kouassi, D. Yongwa, M. Talbi, Igor Silva, L. Abergel, D. Karim, N. Cadiou, J. Mvuka, M. Bamba, P. Pagis.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, I. Zabarnyi, Marquinhos, Beraldo, D. Doué, W. Zaïre-Emery, S. Mayulu, I. Mbaye, O. Dembélé, Q. Ndjantou.

Qui arbitre le match Lorient PSG ?

Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lorient PSG ?

Lorient accueille le match au Stade du Moustoir - Yves Allainmat.

Quelle est la date et l'heure du match Lorient PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 octobre 2025, coup d'envoi 19:00.

Qui a marqué le but pour PSG ?

Un seul but a été inscrit pour PSG par Nuno Mendes 49'.

Qui a marqué le but pour Lorient ?

Un seul but a été inscrit pour Lorient par Igor Silva 51'.

Mirko Fideo 19:33 Si lorient met un but de plus que le PSG, ils peuvent gagner 5 Répondre
Comparer les stats du match
