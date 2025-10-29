Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match Lorient - PSG en direct commenté
10e journée de Ligue 1 McDonald's - mercredi 29 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lorient et PSG (Ligue 1 McDonald's, 10e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 10e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lorient et PSG. Ce match aura lieu le mercredi 29 octobre 2025 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lorient et PSG.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lorient et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 octobre 2025 à 19:00 sur Ligue 1+ 2.
- Où voir le match Lorient PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lorient et PSG ?
Lorient : le coach O. Pantaloni a choisi une formation en 4-3-3 : Y. Mvogo, A. Kouassi, D. Yongwa, M. Talbi, Igor Silva, L. Abergel, D. Karim, N. Cadiou, J. Mvuka, M. Bamba, P. Pagis.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, I. Zabarnyi, Marquinhos, Beraldo, D. Doué, W. Zaïre-Emery, S. Mayulu, I. Mbaye, O. Dembélé, Q. Ndjantou.
- Qui arbitre le match Lorient PSG ?
Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lorient PSG ?
Lorient accueille le match au Stade du Moustoir - Yves Allainmat.
- Quelle est la date et l'heure du match Lorient PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 octobre 2025, coup d'envoi 19:00.
- Qui a marqué le but pour PSG ?
Un seul but a été inscrit pour PSG par Nuno Mendes 49'.
- Qui a marqué le but pour Lorient ?
Un seul but a été inscrit pour Lorient par Igor Silva 51'.