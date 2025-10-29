Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

PSG : Désiré Doué quitte le Moustoir en béquilles

Par Jordan Pardon
1 min.
Pedro Porro (Tottenham) et Désiré Doué (PSG) @Maxppp
Lorient 1-1 PSG

«Doué ? Je ne sais pas, je ne suis pas le docteur, mais ce n’est pas une bonne nouvelle. Je n’ai pas vu les images», confiait Luis Enrique après la sortie sur civière de Désiré Doué ce mercredi soir face à Lorient (1-1). Les premières images sont peu rassurantes pour le moment.

La suite après cette publicité
Bruno Salomon ⚽🎙
Désiré Doué sort en béquilles (le visage fermé) du stade du moustoir @iciparisidf #psg
Voir sur X

Visiblement touché musculairement, l’international tricolore a quitté le Moustoir en béquilles, le visage fermé. Le PSG retient son souffle à six jours de la réception du Bayern Munich au Parc des Princes, en Ligue des Champions.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Désiré Doué

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier