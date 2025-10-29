PSG : Désiré Doué quitte le Moustoir en béquilles

«Doué ? Je ne sais pas, je ne suis pas le docteur, mais ce n’est pas une bonne nouvelle. Je n’ai pas vu les images», confiait Luis Enrique après la sortie sur civière de Désiré Doué ce mercredi soir face à Lorient (1-1). Les premières images sont peu rassurantes pour le moment.

La suite après cette publicité

Visiblement touché musculairement, l’international tricolore a quitté le Moustoir en béquilles, le visage fermé. Le PSG retient son souffle à six jours de la réception du Bayern Munich au Parc des Princes, en Ligue des Champions.