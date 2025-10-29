Menu Rechercher
Commenter 121
Ligue 1

PSG : inquiétude pour Désiré Doué, évacué sur civière face à Lorient

Par Jordan Pardon
1 min.
Désiré Doué (Paris Saint-Germain) @Maxppp
Lorient 1-1 PSG

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Paris et Désiré Doué. Titulaire ce mercredi soir face à Lorient en Ligue 1, l’international tricolore a dû quitter ses partenaires après moins d’une heure de jeu. Moins rassurant : il a été évacué sur civière, incapable de poser son pied au sol.

La suite après cette publicité
L1+
🩹 𝗗𝗲́𝘀𝗶𝗿𝗲́ 𝗗𝗼𝘂𝗲́ sort sur blessure !

C'est le gros coup dur du soir pour le PSG...

#FCLPSG
Voir sur X

Cette nouvelle ne tombe évidemment pas au bon moment, alors que Paris reçoit le Bayern Munich dans six jours en Ligue des Champions. Depuis son retour de blessure mi-octobre, Doué avait joué l’équivalent de deux heures (environ 120 minutes), et avait même marqué deux buts face à Leverkusen, et un contre Brest samedi. Le PSG devrait donner plus d’informations dans les prochaines heures sur la blessure de son joueur.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Désiré Doué

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier