PSG : inquiétude pour Désiré Doué, évacué sur civière face à Lorient

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Paris et Désiré Doué. Titulaire ce mercredi soir face à Lorient en Ligue 1, l’international tricolore a dû quitter ses partenaires après moins d’une heure de jeu. Moins rassurant : il a été évacué sur civière, incapable de poser son pied au sol.

Cette nouvelle ne tombe évidemment pas au bon moment, alors que Paris reçoit le Bayern Munich dans six jours en Ligue des Champions. Depuis son retour de blessure mi-octobre, Doué avait joué l’équivalent de deux heures (environ 120 minutes), et avait même marqué deux buts face à Leverkusen, et un contre Brest samedi. Le PSG devrait donner plus d’informations dans les prochaines heures sur la blessure de son joueur.