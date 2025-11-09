Menu Rechercher
Barça : la déclaration totalement lunaire du frère de Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny avec le FC Barcelone @Maxppp

Sorti de sa retraite pour signer un contrat au Barça l’an dernier, Wojciech Szczęsny avait joué 30 matches toutes compétitions, notamment après la blessure de Marc-André ter Stegen et les performances moyennes de Iñaki Peña. Cette saison, le Polonais de 35 ans était parti pour être la doublure de Joan García dans les cages catalanes. Mais avec la blessure de ce dernier, Szczęsny a disputé plus de matchs que prévu, et ses performances interrogent en Espagne.

Et dans un entretien accordé à Sportowe Fakty, le frère du gardien a déclaré : « je sais que Wojtek préfère observer ses coéquipiers depuis le banc et intervenir si besoin. Je vois toujours une étincelle dans ses yeux après chaque bon arrêt, et j’en suis ravi, car j’aime le regarder jouer. Il a déjà suffisamment d’expérience, il a joué les matchs les plus importants, il est donc temps de laisser la place aux plus jeunes. D’autant plus que Joan Garcia est un gardien de but très talentueux. Wojtek est toujours prêt, mais je pense qu’il préfère être spectateur plutôt que joueur ». Une déclaration assez inattendue, qui ne va sans doute pas rassurer en Espagne.

