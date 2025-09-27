Menu Rechercher
Barça : Joan Garcia opéré et absent plusieurs semaines

Joan García Colomer @Maxppp

Le FC Barcelone a donné des nouvelles ce samedi sur la blessure de son gardien Joan Garcia, victime d’une rupture du ménisque interne du genou gauche. Le joueur a été opéré avec succès à l’hôpital de Barcelona par le Dr Joan Carles Monllau, qui a pratiqué une arthroscopie.

FC Barcelona
Comunicat mèdic ❗

▶️ Joan Garcia ha estat intervingut aquest matí a l'Hospital de Barcelona de la ruptura del menisc intern del genoll esquerre.

El Dr. Joan Carles Monllau li ha practicat una artroscòpia. Es confirma que el temps de recuperació serà d'entre 4 a 6 setmanes, en funció de l'evolució.
Le club précise que la durée de son absence sera comprise entre 4 et 6 semaines, selon l’évolution de sa récupération. Un coup dur pour le Barça, déjà privé depuis plusieurs semaines de son portier titulaire Marc-André ter Stegen, également blessé.

