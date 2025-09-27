Liga
Barça : Joan Garcia opéré et absent plusieurs semaines
1 min.
@Maxppp
Le FC Barcelone a donné des nouvelles ce samedi sur la blessure de son gardien Joan Garcia, victime d’une rupture du ménisque interne du genou gauche. Le joueur a été opéré avec succès à l’hôpital de Barcelona par le Dr Joan Carles Monllau, qui a pratiqué une arthroscopie.
FC Barcelona @FCBarcelona_cat – 14:22
Comunicat mèdic ❗Voir sur X
Le club précise que la durée de son absence sera comprise entre 4 et 6 semaines, selon l’évolution de sa récupération. Un coup dur pour le Barça, déjà privé depuis plusieurs semaines de son portier titulaire Marc-André ter Stegen, également blessé.
