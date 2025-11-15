Le Barça se frotte les mains pour Vitor Roque

Le transfert de Vitor Roque au FC Barcelone avait suscité de nombreuses critiques, beaucoup jugeant que le Brésilien ne valait pas les 30 millions d’euros (plus variables) déboursés. Arrivé en milieu de saison, il n’a jamais convaincu Xavi et a très peu joué, ce qui a renforcé les reproches envers la direction et le rôle de Deco dans l’opération. Faute de s’imposer, Roque a d’abord été prêté au Betis, avant d’être finalement transféré définitivement par le Barça. Le directeur sportif blaugrana a réussi à le vendre au Brésil pour 25,5 millions d’euros plus 5 millions en variables, couvrant ainsi l’amortissement restant et récupérant quasiment la somme investie, tout en conservant 20 % d’une future revente.

La suite après cette publicité

Depuis, le Barça suit de près ses performances. Et celles-ci sont impressionnantes : avec Palmeiras, Vitor Roque a inscrit 20 buts et délivré 6 passes décisives en 40 matchs disputés cette année, bien loin de ses statistiques en Espagne (6 buts en 36 rencontres avec le Barça et le Betis). Face à un tel rendement, la possibilité d’un départ de Palmeiras commence à se préciser et le joueur lui-même a exprimé son ambition de revenir en Europe. « Mon rêve est de revenir en Europe et de m’adapter de nouveau. Si Dieu le veut, je continuerai à travailler ici à Palmeiras, c’est mon objectif actuel… Et à l’avenir, je retournerai en Europe », a-t-il déclaré avec la sélection brésilienne. En cas de revente, Palmeiras cherchera logiquement à réaliser une plus-value, ce qui pourrait finalement permettre au Barça de tirer un bénéfice global de l’opération Vitor Roque et sortir gagnant de cette affaire.