Samuel Umtiti se souvient de la remontada historique du Barça face au PSG et encense Luis Enrique

Samuel Umtiti, invité de Génération After sur RMC, est revenu sur l’un des moments les plus marquants de sa carrière, la remontada du FC Barcelone face au PSG en 2017 (6-1). Désormais retraité et consultant pour DAZN, l’ancien défenseur a raconté les coulisses de ce match historique et mis en avant le rôle déterminant de Luis Enrique, aujourd’hui entraîneur du club parisien. Selon Umtiti, le technicien espagnol avait tout bouleversé avant le retour au Camp Nou. « Avant ce match retour, Luis Enrique nous dit qu’on va changer de tactique pour jouer à trois derrière. On a deux matchs pour travailler ça et il nous dit : "On sera sur du un contre un derrière, je m’en fous." On travaille certaines phases de jeu et c’est très clair », s’est-il souvenu.

L’ex-international français a ensuite insisté sur l’impact psychologique du technicien espagnol dans la préparation de ce match décisif. « Il m’a tellement fait évoluer sur ma manière de voir le football. Il est vraiment sur les détails. Ses séances tactiques, j’ai rarement vu ça. Il avait tout préparé pour ce match retour. Il nous a dit : "Ils nous en ont mis quatre, nous, on peut leur en mettre six, vous inquiétez pas." Il est rentré dans nos têtes, il a été super bon. Tout Barcelone savait que c’était possible. Le jour du match, tout le monde était tranquille. Iniesta était tout calme, il parlait calmement dans le vestiaire, il nous disait : "Les gars, on sait ce qu’on a à faire." Je me disais : "On en a pris quatre à l’aller, mais vous êtes zen comme ça !" C’est ça le haut niveau », a salué Umtiti, avant de revenir brièvement sur l’arbitrage très controversé de la rencontre : « Peut-être que les choses auraient été différentes avec le VAR, je ne sais pas. C’est sûr que c’est tombé du bon côté, mais on a provoqué cette réussite. »