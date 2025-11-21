Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique félicite Achraf Hakimi pour son Ballon d’Or africain

Par Allan Brevi
Achraf Hakimi, buteur avec le PSG @Maxppp

Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a tenu à féliciter Achraf Hakimi, fraîchement élu Ballon d’Or africain 2025 lors des CAF Awards à Rabat. En effet, le coach du PSG a salué une saison exceptionnelle de son latéral droit. « Hakimi a été à un très haut niveau. C’est ma troisième année ici et il a été au top en attaque et en défense. J’en rigole avec lui parce que ce n’est pas un latéral, il fait tout », a glissé l’Espagnol avec le sourire.

Luis Enrique a toutefois rappelé qu’au PSG, la priorité restait la performance collective avant les distinctions personnelles. « Les trophées individuels, c’est un peu bizarre… Les joueurs doivent d’abord penser à être importants pour l’équipe, comme le fait Hakimi », a-t-il insisté. De son côté, Hakimi devient le premier Parisien à remporter le Ballon d’Or africain, récompense logique après sa saison XXL.

