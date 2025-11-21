Comment Luis Enrique aborde le marathon à venir du PSG

C’est le retour aux affaires pour le PSG. Après une trêve internationale, déroulée sans encombre cette fois, et des joueurs revenus en forme, le club de la capitale aborde un bloc essentiel dans sa saison. 8 matchs sont au programme, deux de Ligue des Champions (Tottenham et l’Athletic), à commencer par les Spurs dès mercredi pour un parfum de revanche de la Supercoupe d’Europe, 4 en Ligue 1 (Le Havre, Monaco, Rennes et Metz) puis viendra la Coupe de France et enfin la Coupe Intercontinentale, à Doha qui plus est.

Le club de la capitale n’est pas dans sa meilleure période pour affronter cette intense série de matchs et de déplacements. Il y a toujours les blessés (Nuno Mendes, Doué, Dembélé, Hakimi) et les basses températures arrivent. Dès samedi, il faudra recevoir Le Havre, 12e de Ligue 1, sur une série de 4 matchs sans défaite (2 victoires et 2 nuls). Luis Enrique ne sait même pas encore quels éléments il pourra aligner sur le terrain, lui qui a fait l’entraînement de jeudi avec seulement 6 joueurs de champs plus trois gardiens. La séance du jour devrait permettre d’y répondre.

«Il faut avoir tous les joueurs à disposition»

«Il ne reste que peu de joueurs pendant la trêve internationale, souvent ils travaillent à la maison. Hier au retour ils ont retrouvé le feeling avec le ballon mais tu ne peux rien faire du point de vue tactique. C’était une séance, non pas difficile, mais différente. J’aime avoir tous mes joueurs pour une séance d’entraînement», explique l’Asturien en conférence de presse. Le technicien le sait, son équipe éprouve plus de difficultés depuis le début de la saison, sans préparation, des blessés, et après tant de victoires au printemps. Régénérer les corps et les têtes prend du temps.

Entraîneur de style, Luis Enrique comprend ce que traverse son équipe. Pour le moment, il se satisfait des trois points qui permettent de tenir le cap. «Pour la victoire c’est suffisant. J’espère qu’on pourra s’entraîner avec toute l’équipe. On est confiant sur notre niveau mais il faut avoir tous les joueurs à disposition.» Même la venue de Le Havre au Parc (21h05) est une épreuve. «L’année dernière ce n’était pas facile. Ce sera le premier match après la trêve et ce sont des matchs différents parce que c’est facile pour les joueurs de ne pas être assez concentrés. Ce sera difficile de prendre les trois points, comme d’habitude face au Havre.»

Un premier titre à aller chercher en décembre

«On est motivés pour s’améliorer dans les huit matchs qui arrivent, poursuit le coach, déterminé à voir les choses se mettre en place pour la suite. On cherche à s’améliorer, on cherche à continuer en tête du championnat, on veut continuer en Ligue des Champions pour connaître notre place, on va bientôt commencer la coupe (de France) aussi. On veut travailler avec la mentalité de tout gagner.» Si la saison est encore longue et arrive d’ici un mois à la moitié, celle du PSG pourrait bien connaître un virage lors de ce bloc de matchs si particulier où il y a un même un premier titre à aller chercher.