Italie : Gennaro Gattuso réagit au tirage des barrages

L’Italie a été fixée. Si la Nazionale veut participer à la Coupe du Monde 2026, elle devra écarter l’Irlande du Nord en demi-finale des barrages européens, avant de se mesurer au vainqueur de l’autre demi-finale opposant le Pays de Galles à la Bosnie. Et voici la réaction du sélectionneur transalpin Gennaro Gattuso.

«C’est une équipe qui est certainement à notre portée, nous allons tout donner dans un match unique. Ils sont très forts physiquement et jouent beaucoup sur les seconds ballons. Il faudra faire un grand match, mais nous pouvons y arriver», a-t-il déclaré, avant d’être relancé sur une possible finale de barrage face aux Gallois. «Nous ne pensons qu’au premier match. Nous savons que le Pays de Galles et la Bosnie sont deux équipes qui ont un stade très motivant, tandis que dans le second cas, nous jouerons dans des stades qui ne sont pas à la pointe de la technologie. Pensons à la demi-finale, puis nous verrons».