L’Italie pourrait vivre une humiliation à cause de la FIFA
Pour espérer disputer la prochaine Coupe du Monde 2026, l’Italie va devoir se défaire de l’Irlande du Nord en demi-finale de son barrage, avant de rencontrer le vainqueur de Pays de Galles-Bosnie. Toute la Botte tremble à l’idée de rater un troisième Mondial consécutif. Cependant, Calciomercato annonce que les Italiens pourraient vivre une autre humiliation.
En effet, si la Nazionale se fait éliminer par les Nord-Irlandais et qu’elle se retrouve donc privée du Mondial 2026, elle pourrait être obligée de jouer « le match amical de la honte » selon le média transalpin. En effet, une obligation contractuelle avec la FIFA oblige les pays battus dans ces demi-finales de barrages à se rencontrer le 31 mars dans le cadre d’un amical qui ne servira à rien et qui aura une saveur particulière.
