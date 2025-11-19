Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

CdM 2026 : la qualification du Curaçao fait rager l’Italie…

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp

Le modèle des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 est-il équitable ? La réponse est clairement non pour les Italiens, à l’image d’un Gennaro Gattuso qui s’était lâché sur le sujet avant de valider un statut de barragiste. La qualification du Curaçao n’arrange pas les états d’âme de nos voisins transalpins, qui se lamentent sur le sort réservé à leur équipe nationale, condamnée à jouer encore 2 rencontres décisives pour ne pas encore manquer un Mondial. Car le Curaçao, comme Haïti et le Panama, a validé hier sa présence, grande première dans son histoire, suite à la fin des éliminatoires de la zone CONCACAF (Amérique du Nord et Centrale).

De quoi faire enrager le directeur du journal Il Corriere dello Sport, qui s’en est pris à Gianni Infantino, le patron de la FIFA, sur son compte Instagram. « Si Curaçao se qualifie pour la Coupe du Monde et non l’Italie, quelles que soient les erreurs de notre équipe nationale, quelle valeur technique peut avoir ce tournoi ? Ce n’est que de la politique électorale d’Infantino… », a-t-il posté. Et le journal n’y va pas de main morte en épinglant Infantino à la Une de sa page web.

