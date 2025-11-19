CdM 2026 : l’émotion folle du Curaçao après sa qualification

Curaçao a écrit l’histoire du football mondial en se qualifiant pour sa toute première Coupe du Monde. L’île des Caraïbes, comptant à peine 150 000 habitants, a décroché son ticket pour le Mondial 2026 après un nul 0-0 face à la Jamaïque, terminant en tête de son groupe. Un exploit d’autant plus marquant que Curaçao devient le pays le moins peuplé et le plus petit en superficie à atteindre la phase finale d’un Mondial selon Marca, surpassant des nations comme l’Islande ou le Cap-Vert. 5e équipe caribéenne de l’histoire à participer à une Coupe du Monde, l’île confirme qu’un projet lancé dès 2004 et porté avec persévérance peut aboutir à des miracles sportifs.

Pour le président de la fédération, Gilbert Martina, et le capitaine Leandro Bacuna, cette qualification dépasse le simple résultat sportif. « Peu importe qui sont nos adversaires, personne ne croyait en nous, mais nous l’avons fait », a souligné Bacuna. Martina, lui, résume l’esprit de l’île : « nous sommes petits par la taille, mais grands par l’âme et le cœur. Qu’ils viennent tous, nous avons déjà gagné la Coupe du Monde ! » Une victoire symbolique qui célèbre la résilience et la détermination d’une nation prête à faire vibrer l’été prochain.