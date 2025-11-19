Menu Rechercher
La sortie touchante d’Achraf Hakimi après son sacre au Ballon d’Or africain

Par Jordan Pardon
1 min.
Achraf Hakimi avec le PSG @Maxppp

En devançant Mohamed Salah, Victor Osimhen ou encore Serhou Guirassy, Achraf Hakimi est devenu ce mercredi le 5e joueur marocain de l’histoire à remporter le Ballon d’Or africain. Une récompense qui fait écho à sa saison fantastique sous les couleurs du PSG. Sur son compte X, le joueur formé au Real Madrid a posté un message touchant suite à cette victoire.

Achraf Hakimi
A recognition that crowns years of hard work, success, and unforgettable moments.

My gratitude goes to my family, my teammates, and everyone who works with me every day, on and off the field. Your trust, dedication, and support make me stronger and allow me to grow.

Thank you to all the Moroccan people for always standing behind me.

I hope this moment inspires every child in our country and across our continent to believe in their dreams and fight for them.
«Une reconnaissance qui couronne des années de travail acharné, de succès et de moments inoubliables. J’exprime ma gratitude à ma famille, à mes coéquipiers et à tous ceux qui travaillent avec moi au quotidien, sur et en dehors du terrain. Votre confiance, votre dévouement et votre soutien me rendent plus fort et me permettent de progresser. Merci à tout le peuple marocain de m’avoir toujours soutenu. J’espère que ce moment inspirera chaque enfant de notre pays et de tout notre continent à croire en ses rêves et à se battre pour les réaliser», a-t-il écrit.

