L’inspection du travail a été saisie au PSG

Le 9 octobre dernier, le journal L’Équipe faisait état d’un profond mal-être chez de nombreux employés du centre de formation du PSG. Plusieurs d’entre eux se seraient d’ailleurs mis en arrêt maladie au cours des derniers mois. Face à ces révélations, l’inspection du travail a été saisie, et elle s’est déplacée au Campus PSG fin octobre, révèle le quotidien français.

La suite après cette publicité

L’inspectrice aurait relevé une charge de travail qui ne respecterait pas les normes, mais aussi un problème de management en interne. Par ailleurs, le comité social et économique (CSE) du club a diligenté une enquête interne. Plusieurs salariés du centre de formation et de pré-formation du PSG ont été entendus, et d’autres devraient l’être dans les prochains jours. L’inspection et le CSE cherchent à se faire confirmer les faits de harcèlement et de mal-être dont se plaignent certains collaborateurs.