L’ex-agent Jonathan Barnett visé par des accusations de viol et torture

Jonathan Barnett, ex-agent influent de Premier League et ancien patron du Stellar Group, est accusé de viol et de torture sur une femme pendant plusieurs années, dans des affaires ouvertes en Angleterre et aux États-Unis. À la retraite depuis 2024 et connu pour le transfert record de Gareth Bale au Real Madrid, Barnett fait l’objet d’une enquête criminelle à Londres. Selon The Telegraph, la victime serait considérée comme une « esclave sexuelle » et les accusations portent sur au moins 39 viols et des actes de torture sur une période allant de 2017 à 2023. Ces révélations sont notamment liées à de documents déposés par les avocats de Barnett dans le cadre d’une procédure civile aux États-Unis pour les mêmes faits présumés.

L’ancien agent a toujours nié les accusations mais a reconnu devant la justice américaine avoir versé plus d’un million de livres (environ 1,13 M€) à la victime depuis la fin de leur relation, qu’il décrit comme « consentie » et terminée vers septembre 2021. « Lorsque ma relation avec la plaignante a pris fin aux alentours de septembre 2021, elle a menacé de la révéler publiquement si je ne lui versais pas d’importantes sommes d’argent. Suite à ces menaces, j’ai versé de l’argent à la plaignante pendant plusieurs années, pour finalement lui verser bien plus d’un million de livres sterling » a-t-il indiqué. Stellar Group continue aujourd’hui de gérer des joueurs comme Eduardo Camavinga, Ibrahima Konaté ou Omar Marmoush.