CdM 2026 : les 16 barragistes européens

La dernière journée des éliminatoires européennes pour la Coupe du Monde 2026 a également livré la liste complète des seize sélections qui devront passer par la voie des barrages en mars prochain. Répartis en quatre groupes de quatre équipes, la Slovaquie, le Kosovo, le Danemark, l’Ukraine, la Turquie, l’Irlande, la Pologne, la Bosnie-Herzégovine, l’Italie, la Macédoine du Nord, l’Albanie et la Tchéquie tenteront de saisir leur seconde chance. Elles seront rejointes par la Suède, l’Irlande du Nord, le Pays de Galles et la Roumanie, repêchées via leur parcours en Ligue des Nations 2024-2025.

Le format reste sans concession : demi-finales puis finales à élimination directe dans chaque mini-groupe, avec seulement quatre billets disponibles pour le Mondial. Le tirage au sort, prévu le 20 novembre, déterminera la configuration de ces affrontements qui s’annoncent particulièrement serrés, tant l’écart semble mince entre plusieurs prétendants. En mars 2026, ces barrages offriront l’ultime théâtre d’un sprint haletant où chaque sélection jouera sa saison sur quatre-vingt-dix minutes.

Les 16 barragistes :